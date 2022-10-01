5 نصائح عند تحضير القهوة السعودية.. تَعرّف عليها

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة تخزين القهوة ومكوناتها من الهيل والقرنفل والزعفران والزنجبيل في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك أو معدن لا يصدأ؛ لتجنب أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف أو بالتجميد في "الفريزر" لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.