هل وضع البشر يدهم على سر الشباب المتجدد؟.. دراسة تكشف بروتين الشيخوخة وتجارب تخفض تأثيره
كشفت دراسة رائدة أجراها باحثو جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن أن شيخوخة الدماغ قد تكون مرتبطة ببروتين محدد يُعرف باسم سلسلة الفيريتين الخفيفة 1 (FTL1)، وهو بروتين يعمل كمخزن رئيسي للحديد في الجسم، وُصف من قِبل الباحثين بأنه "عامل عصبي مسبب للشيخوخة يُضعف القدرات الإدراكية"، وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
الدراسة قارنت التغيرات الجينية والبروتينية في منطقة الحُصين، المسؤولة عن التعلم والذاكرة، بين الفئران الشابة والمُسنة. وأظهرت النتائج أن الفئران الكبيرة في السن تحتوي على مستويات أعلى من هذا البروتين، إلى جانب انخفاض في عدد الوصلات العصبية وتراجع القدرات الإدراكية.
وللتأكد من النتائج، رفع الباحثون مستوى البروتين صناعيًا لدى فئران صغيرة، فظهرت عليها سمات الشيخوخة الدماغية ذاتها، بما في ذلك ضعف الذاكرة والسلوكيات المرتبطة بالتقدم في العمر. والأهم أن خفض مستويات البروتين لدى الفئران المُسنة ساعدها على استعادة شبابها، حيث ازدادت اتصالات الخلايا العصبية وتحسّن أداؤها في اختبارات الذاكرة.
وذكر الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة نيتشر أن النتائج تشير إلى إمكانية التصدي لشيخوخة الدماغ عبر التحكم في مستويات هذا البروتين. وعلق الدكتور بول سافير، جراح الأعصاب، قائلاً: "إذا استطعنا إبطاء أو عكس تراكم بروتين (FTL1) في الحُصين، وهو مركز الذاكرة في الدماغ، فمن المرجح أن ننجح في تحسين القدرات الإدراكية وتعزيز الذاكرة".