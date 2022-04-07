10 أخطاء غذائية في رمضان.. عليك تجنبها

أخطاء كثيرة يقع فيها الصائمون فيما يتعلق بأنواع الأطعمة والمشروبات التي يفطرون عليها، أو كيفية تقسيم الفترة المسموح فيها بتناول الطعام.

بعض أشهر الأخطاء التي لا يدركها كثيرون، هي كميات العناصر المعدنية (البوتاسيوم الصوديوم) التي يحتاجها الصائم حتى لا يشعر بالعطش الشديد خلال ساعات الصوم الطويلة.

نقلت "العين الإخبارية" أبرز الأخطاء التي يرتكبها الصائم وتؤثر بالسلب على صحته وتفسير كل منها، كالتالي:

1- موعد تناول الحلويات خطأ

أنت تتناول الحلويات مباشرة مع الفطور؛ وعليك تناولها بعد ساعتين من تناول الفطور؛ لتتجنب الدوخة والخمول والإصابة بمرض السكري.

2- الإكثار من الماء قبل الفجر

شرب الكثير من الماء في وجبة السحور خطأ كبير، ولا بد من توزيع مرات تناول الماء على الفترة من الإفطار حتى الإمساك؛ لأن تناول الماء بكثرة قبل الإمساك يتسبب في سرعة هضم الكربوهيدات؛ مما يجعل الصائم يشعر بالجوع سريعًا.

3- عدد مرات تناول العصائر

شرب العصائر يوميًّا أمر خاطئ، والأصح أن مرتين في الأسبوع تكفي؛ لأن العصائر تحتوي على كميات عالية من السكر؛ وبالتالي مضرة للجسم.

4- الإفراط في تناول الصوديوم قبل الإمساك

من الخطأ الإكثار من الأطعمة الغنية بالصوديوم في وجبة السحور، والبديل هو تناول طعام يحتوي على كميات من البوتاسيوم في وجبة السحور، وهذا يمنع العطش تمامًا أثناء الصيام؛ أما الصوديوم فيفعل العكس تمامًا.

5- الإفراط في تناول المنبهات

من الخطأ الإكثار من تناول الكافيين خاصة قبل الإمساك، لأن تناول أي مشروب يحتوي على الكافيين أثناء وجبة السحور، له تأثير كبير على فقد سوائل الجسم والشعور بالعطش الشديد ومرارة الفم.

6- الوقت الكافي لتناول الوجبة

القضاء على الطعام في 5 دقائق، أمر خاطئ؛ فيجب مضغ الطعام ببطء، وأخذ ما يكفي من الوقت للأكل دون استعجال؛ لأن المضغ البطيء يساعد على هضم الطعام جيدًا؛ وبالتالي الوقاية من مشاكل عسر الهضم والتحكم في الوزن.

7- موعد ممارسة الرياضة بعد الإفطار

ممارسة الرياضة مباشرة بعد الفطور خطأ كبير، والأصح هو بعد ساعتين من الإفطار، لتسهيل الهضم، وتجنب اللوعة؛ لأن الدم بالجسم يكون متمركزًا في المعدة.

8- تناول المخلل بكثرة خاصة في السحور

الإكثار من تناول المخللات في رمضان مشكلة كبرى، وتجنبه هو الأفضل؛ حيث يتسبب في العطش الشديد ورائحة فم كريهة؛ فضلًا عن الجوع السريع؛ لأن المخللات تستهلك مخزون الطاقة الذي خزنه الكبد؛ مما يتسبب في الشعور بالجوع.

9- الاستغناء عن وجبة السحور

يعتبر هذا من أكبر الأخطاء؛ فالتغاضي عن تناول وجبة السحور، يتسبب في العديد من الأضرار لجسم الإنسان؛ نتيجة فقده العديد من الألياف الغذائية والبروتينات والسوائل التي يحتاجها خلال فترة الصيام.

10- شرب الماء البارد

تناول الماء باردًا خاصة على وجبة الإفطار يضر بالجسم، ويُحدث صدمة للمعدة تؤدي بدورها إلى إحداث العديد من المشاكل الهضمية.