10 أطعمة تحافظ على صحة ونظافة الفم وتحميك من الرائحة الكريهة

1. الزبادي

نظرًا لأن الزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم؛ فإنه يمكن أن يقوي مينا الأسنان (الطبقة الخارجية للأسنان)؛ وفقًا لبعض الدراسات العلمية الحديثة، كما يمكنه أيضًا القضاء على رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل المركبات المسببة للرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين.. ومع ذلك، تأكد من تناول الزبادي الذي لا يحتوي على سكر مفرط لأنه قد يضر أكثر مما ينفع.