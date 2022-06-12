10 علامات خطرة.. إذا ظهرت لديكم أوقفوا الحمية الغذائية فورًا

وزنك لا يتغير

الوعود الدعائية بشأن نقص خمسة كيلوغرامات في أسبوع غير واقعية غالبًا، لكن إذ لاحظت عدم خسران أي وزن بعد مرور أسبوعين فإن هذه علامة على عدم مناسبة هذا الريجيم لك ويجب التوقف فورًا.