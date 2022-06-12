10 علامات خطرة.. إذا ظهرت لديكم أوقفوا الحمية الغذائية فورًا

القوام الرشيق حلم الكثيرين وأنواع الحمية الغذائية المختلفة هي وسيلة تحقيقه، لكن اختيار الحمية غير المناسب قد يحول الحلم إلى كابوس، لذا يجب ملاحظة رد فعل جسمك والتوقف الفوري عند ظهور هذه الأعراض.
ويقول تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني، يتطلب اتباع حمية غذائية (ريجيم) جهدًا كبيرًا ومتابعة دقيقة لتأثيره على الوزن، خاصة أن كل جسم يتعامل مع الريجيم بشكل مختلف.
10 علامات تحذير
وحسب التقرير، إذا ظهرت أي من هذه العلامات بعد بدء الحمية، فمن الضروري التوقف الفوري عنها، وهذه العلامات هي:
وزنك لا يتغير
الوعود الدعائية بشأن نقص خمسة كيلوغرامات في أسبوع غير واقعية غالبًا، لكن إذ لاحظت عدم خسران أي وزن بعد مرور أسبوعين فإن هذه علامة على عدم مناسبة هذا الريجيم لك ويجب التوقف فورًا.
إحساسك بملابسك
إذا تواصلت مشكلة عدم مناسبة ملابسك القديمة لجسمك فإن هذا يعني عدم وجود أي تغييرات على جسمك نتيجة الريجيم، وهنا يتطلب الأمر تغييره.
شعور دائم بالجوع
سيطرة مشاعر الجوع عليك تعد مؤشرًا على وجود مشكلة في الحرق، وهنا تكمن خطورة اكتساب الوزن بسرعة هائلة بعد التوقف عن الريجيم، مما يعني أيضًا عدم مناسبته لك، وفقًا لموقع "غوفيمنين" الألماني.
حالة مزاجية سيئة
إذ لاحظت ابتعاد أصدقائك عنك بسبب مزاجك السيئ المتواصل منذ بداية الحمية، فلا يوجد حل آخر سوى التوقف عن الحمية.
الضعف العام
عدم القدرة على إنجاز مهام الحياة اليومية يعني عدم حصول جسمك على الطاقة التي يحتاجها، وهنا يشكل الريجيم خطورة على الصحة.
تفكرين في الأكل دائمًا
"عندما تنتهي الحمية سأتناول قطعة شوكولاتة ضخمة".. وجود هذه الأفكار بشكل دائم في رأسك أثناء الحمية يعد تعذيبًا للجسم ومؤشر على ضرورة وقف الحمية الغذائية.
الجوع أفضل من وجبات الريجيم
تفضيل الجوع عن تناول أنواع الحساء الخاصة بالحمية، يعد أيضًا تعذيبًا للجسم وهنا يجب تغيير الحمية.
·شعور بالبرد والرعشة
الإحساس الدائم بالبرد حتى في الصيف يعني وجود مشكلة في الدورة الدموية ونقص السكر في الجسم نتيجة الحمية الغذائية غير المناسبة.
·مشكلات في الهضم
وجود إسهال أو إمساك يعني أيضًا عدم مناسبة هذا النوع من الحمية للجسم.
·شعور بالاكتئاب
فقدان الرغبة في عمل أي شيء والشعور الدائم بالاكتئاب هي رسالة من جسمك ليقول لك: "توقف فورًا عن هذه الحمية".