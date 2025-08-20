الصحة توضح معايير اختيار الحقيبة المدرسية لحماية الأطفال من آلام الظهر

قدمت وزارة الصحة، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، مجموعة من الإرشادات لاختيار الحقيبة المدرسية المناسبة للأطفال، مؤكدة أن الاختيار الصحيح يسهم في حماية الطلاب من آلام الظهر والمشكلات الصحية المرتبطة بحمل الأوزان الثقيلة.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز المعايير أن تكون الحقيبة مزودة بحزامين للكتف مبطنين، وألا تكون بحزام واحد فقط، وأن تحتوي على جيوب متعددة تساعد على توزيع الوزن بشكل متوازن.
كما شددت على أهمية أن يكون وزن الحقيبة أقل من 10% من وزن الطالب، بحيث لا يتجاوز 3 كيلوجرامات إذا كان وزن الطفل 30 كيلوجرامًا.
وأكدت الحملة أن التزام الأسر بهذه المعايير عند شراء الحقيبة المدرسية يساعد على تعزيز صحة الطفل الجسدية، ويدعم حركته اليومية داخل المدرسة وخارجها دون مشكلات صحية مستقبلية.