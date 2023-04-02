كيف تكتشف نقص الحديد بجسمك؟ أغذية تمدك به في إجابة لـ"الصحة الخليجي"

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، في منشور خاص عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الحديد معدن لا ينتجه الجسم، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة تشمل مصادر حيوانية مثل: اللحوم الحمراء، والكبدة، والكلى، والبيض، والسلمون والتونة، ومصادر نباتية كالجوز واللوز، والسبانخ والبروكلي، والعدس والحمص، بالإضافة إلى مصادر أخرى كحليب الأم.