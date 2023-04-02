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كيف تكتشف نقص الحديد بجسمك؟ أغذية تمدك به في إجابة لـ"الصحة الخليجي"

يُعزز الجهاز المناعي وإنتاج خلايا الدم الحمراء وكفاءة نقل الأكسجين للأعضاء
كيف تكتشف نقص الحديد بجسمك؟ أغذية تمدك به في إجابة لـ"الصحة الخليجي"
سبق
سبق

ما مدى أهمية معدن الحديد؟ وما مصادر الحصول عليه؟ أسئلة عديدة يجيب عنها مجلس الصحة الخليجي.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، في منشور خاص عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الحديد معدن لا ينتجه الجسم، ويتم الحصول عليه من مصادر متعددة تشمل مصادر حيوانية مثل: اللحوم الحمراء، والكبدة، والكلى، والبيض، والسلمون والتونة، ومصادر نباتية كالجوز واللوز، والسبانخ والبروكلي، والعدس والحمص، بالإضافة إلى مصادر أخرى كحليب الأم.

كيف تعرف أنك تعاني نقصاً بالحديد؟

ومن أعراض نقص الحديد: "ضيق في التنفس، وضعف الذاكرة والتركيز، وشحوب الوجه، والدوخة والصداع، والشعور بالتعب والضعف"، حيث أوضح مجلس الصحة الخليجي أن هذه الأعراض قد لا تظهر اعتمادًا على مدى نقص الحديد الذي لديك، وفق ما نقلت "c.n.n بالعربية".

تحسين امتصاص الحديد بالجسم

من الضروري تناول أطعمة تحتوي على فيتامين (ج)، والتقليل من شرب القهوة والشاي والألبان التي تُقلل من عملية الامتصاص.

ويُعزز مستوى الحديد لديك من الجهاز المناعي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وكفاءة نقل الأكسجين إلى أعضاء أخرى في الجسم.

مجلس الصحة الخليجي
الحديد

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