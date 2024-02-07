"صحي القصيم": التدخين في غرفة معزولة ومفتوحة النوافذ لا يمنع ضرره على الآخرين

حذّر تجمُّع القصيم الصحي من أن التدخين في غرفة معزولة ومفتوحة النوافذ لا يمنع ضرره على الآخرين؛ لأنه قد يظل في الهواء من 2 - 3 ساعات.
وأوضح التجمُّع أن التدخين السلبي يحدث نتيجة استنشاق الدخان الذي ينفثه المدخن أو بواقي السيجارة المشتعلة، مؤكداً أن معظم التدخين السلبي غير واضح وعديم الرائحة واللون، لكن أضراره كبيرة.
وأضاف التجمُّع، في إنفوجرافيك توعوي له، أن مزيج التدخين السلبي المميت مكوّن من نحو 4000 مادة سامّة ومهيّجة ومسبّبة للسرطان، مؤكداً أن التدخين في غرفة معزولة مفتوحة النوافذ لا يمنع ضرره على الآخرين؛ لأنه يظل في الهواء من 2 إلى 3 ساعات.