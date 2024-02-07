"صحي القصيم": التدخين في غرفة معزولة ومفتوحة النوافذ لا يمنع ضرره على الآخرين

وأضاف التجمُّع، في إنفوجرافيك توعوي له، أن مزيج التدخين السلبي المميت مكوّن من نحو 4000 مادة سامّة ومهيّجة ومسبّبة للسرطان، مؤكداً أن التدخين في غرفة معزولة مفتوحة النوافذ لا يمنع ضرره على الآخرين؛ لأنه يظل في الهواء من 2 إلى 3 ساعات.