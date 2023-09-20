رغم ارتباطه بالتقدم بالعمر.. عوامل تسبب معاناة الشباب من آلام المفاصل

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أشار إلى أن فيروسات التهاب الكبد B أو C يمكن أن تسبب آلام المفاصل، وهذا يشير إلى مرض داخلي كالتهاب القولون التقرحي، ومرض كرون.. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب الكلاميديا وأعراض متلازمة رايتر والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين D ألم المفاصل أيضًا.