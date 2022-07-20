"الاكتئاب المبتسم".. هكذا عرّفته "سعود الطبية" وحذّرت من تداعياته

وأشارت "العيسى" إلى أنه من أهم الأسباب التي تقف خلف "الاكتئاب المبتسم": الأزمات العاطفية الناتجة عن الفقد، والفشل في العلاقات الشخصية أو الجانب الدراسي والمهني، وفقدان السند الاجتماعي، والثقة في الغير، والأزمات المالية التي تؤدي إلى الشعور بالخوف، وانعدام الأمن النفسي وتحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى رفع سقف التوقعات التي تقابلها الخيبة والشعور بالفراغ، والامتلاء بمشاكل الآخرين وأزماتهم، وكبت الانفعالات السلبية دون محاولة التنفيس فتتشكل في إنهاك وضغط مزمن، والخجل من الشكوى للآخرين خشية الإثقال عليهم، والإصابة بمرض خطير أو مزمن، وأخيرًا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، ومقارنة النفس بالآخرين ومراقبتهم.