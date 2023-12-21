مع دخول أول أيام الشتاء.. الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من الإفراط في استهلاك القهوة والكافيين

تتفاقم نسبة استهلاك القهوة والمشروبات الساخنة في فصل الشتاء، الذي بدأ اليوم الخميس؛ مما يؤدي إلى بعض الاضطرابات والتوتر والأرق، وقد يعاني البعض من الغثيان والدوار وتغيرات في المزاج.