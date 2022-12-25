كلنا يفعلها.. نصيحة تخفض خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بـ50%

ويحدث مرض القلب التاجي عندما ينخفض أو يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب؛ وبالتالي يمكن أن يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب من ألم في الصدر أو نوبة قلبية أو قصور في القلب.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم؛ مما قد يؤدي إلى موت خلايا المخ.