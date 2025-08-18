في أكبر تحليل جيني للفصام: اكتشاف 8 جينات جديدة تقرّب من تطوير علاجات مبتكرة

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات جينية تعود إلى 28,898 مريضًا بالفصام، و103,041 شخصًا من مجموعة ضبط، و3,444 عائلة مصابة بالمرض، ما مكّنهم من تحديد طفرات نادرة وذات تأثير عالٍ. وأظهرت النتائج أن الجينين (STAG1) و(ZNF136) يرتبطان بقوة بوراثة الفصام، بينما ستة جينات أخرى هي (SLC6A1، KLC1، PCLO، ZMYND11، BSCL2، CGREF1) أظهرت روابط متوسطة.