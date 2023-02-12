خبراء تغذية يحذرون من طعام صحي "يمكن أن يؤذيك" عند تناوله على الإفطار

لا يختلف خبراء التغذية على أهمية تناول وجبة الإفطار، لكنهم يحذرون من أن تناول طعام صحي واحد قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه عند تناوله على معدة فارغة، وفقًا لسبوتنيك.