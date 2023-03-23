تَحَكّم في عواطفهم.. 3 نصائح لإكساب أطفالك "الصبر في رمضان"

ويمكنك أن تطلب من طفلك الانغماس في كثير من الأنشطة، حتى ينسى طول وقت صيام رمضان، وقبل أن ينفد صبره لطلب الطعام وكسر صيامه، يمكن شغله في القيام ببعض الأعمال التطوعية، أو مساعدتك في تجهيز الطعام والسفرة أو تنظيف الخضروات، وفي فترة‎ ‎الانتظار‎ ‎عليك التحدث معه حتى عن قيمة الصبر وفوائده‎.