استشاري صدرية ينصح الحجاج المصابين بالربو الابتعاد عن أجهزة التكييف

وأوضح، أن الرطوبة الجوية العالية، كما الجافة تؤثر سلبًا على مرضى الربو، وهناك مهيجات بيئية مثل الغبار وعناصر الطبيعة من التربة، والأوساخ، التي تخلفها إطارات ومكابح السيارات، والالتهابات الفيروسية والبكتيرية، موضحًا أن كل هذه يمكن أن تسبب مشاكل في التنفس لمرضى الربو واستثارة نوبته الحادة.