مع اقتراب العيد.. خبراء التغذية يحذّرون من الإفراط في تناول الحلويات الشرقية والغربية

ووفق "العربية"، يعد المعمول من أشهر أنواع الحلوى العربية في موسم العيد، وهو صحي لاحتوائه على بروتينات وألياف غذائية ونشويات، ويتم خبزه في الفرن وليس قلياً.. أما الحشوة فسواء كانت من التمر أو المكسرات، فهي ترفع من قيمته الغذائية، لكن السعرات الحرارية في المعمول مرتفعة بسبب السكر والزبد والطحين، وهي: المكونات الأساسية المطلوبة لتحضيره.