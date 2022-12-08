لم تعد "سيد نفسك" بين صراخ وبكاء.. ماذا يحدث لك عند مشاهدة كرة القدم؟!

ينغمس الناس ويتفاعلون بملء جوارحهم عندما يشاهدون مباريات كرة القدم، لا سيما حين يتعلق الأمر بالتشجيع في منافسات كبرى، حيث يصرخون ويبكون، كما قد تتسارع نبضات القلب لديهم، في إحساس، قد لا يجدون له تفسيرًا.