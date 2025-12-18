الجمعية الأوروبية لأمراض القلب: النيكوتين خطر على القلب مهما كانت طريقة استهلاكه

حذّرت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من أن النيكوتين يُعد مادة سامة للقلب والأوعية الدموية، بغضّ النظر عن طريقة استهلاكه، سواء عبر السجائر الإلكترونية، أو أكياس النيكوتين، أو الشيشة، أو السجائر التقليدية، وذلك استنادًا إلى تحليل شامل لدراسات تخصصية تناولت أضرار منتجات النيكوتين.
وجاء في بيان للجمعية حول التقرير المنشور في دورية «European Heart Journal»: «لا يوجد أي منتج يحتوي على النيكوتين آمن للأوعية الدموية أو القلب».
وقال توماس مونتسل، من مستشفى جامعة ماينتس، وأحد المعدّين الرئيسيين للتقرير: «يجب أن تنتهي سردية النيكوتين الآمن».
وأضاف مونتسل: «نلاحظ باستمرار، سواء في السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو أجهزة تسخين التبغ أو أكياس النيكوتين، ارتفاع ضغط الدم، وتلف الأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب». وأوضح أن النتائج أظهرت أن النيكوتين وحده، حتى في غياب منتجات الاحتراق السامة مثل القطران والجذور الحرة الموجودة في دخان السجائر، يسبب أضرارًا مباشرة للقلب والأوعية الدموية.
وأشار الخبراء إلى أن الآثار طويلة المدى للمنتجات الحديثة لا تزال غير معروفة، وتتطلب مزيدًا من البحث، خاصة أن كثيرين يجمعون بين تدخين السجائر واستخدام منتجات نيكوتين أخرى، ما يصعّب تحديد تأثير كل منتج على حدة.
وسلّط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في استهلاك السجائر الإلكترونية، وأجهزة تسخين التبغ، وأكياس النيكوتين، لا سيما بين المراهقين والشباب.
وأكد التقرير أن السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين لا تُعد وسائل فعالة للإقلاع عن التدخين، بل غالبًا ما تكون مدخلًا له، وتؤدي إلى الاستخدام المتزامن مع السجائر التقليدية.
وأوضح التقرير أن ثلاثة أرباع الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية لم يسبق لهم التدخين، مشيرًا إلى أن الإدمان يتفاقم بفعل الثغرات التنظيمية، والإعلانات المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والنكهات الجاذبة مثل المانجو أو غزل البنات.
كما حذّر التقرير من مخاطر التعرّض السلبي، إذ يؤدي استنشاق الدخان أو الهباء الناتج عن السجائر الإلكترونية والشيشة والتبغ المُسخّن إلى تلف الأوعية الدموية، حتى لدى غير المدخنين.