الدليل الشامل لمواجهة مقاومة الأنسولين.. تقرير: 4 أنواع من الغذاء تضبط مستويات السكر في الدم وتعيد النشاط

كشف تقرير طبي حديث أن مقاومة الأنسولين تتسلل إلى الجسم تدريجياً، حيث تظهر في صورة تعب مستمر، واشتهاء مفرط للسكريات، وتغيرات غير مبررة في الوزن. وأوضح الخبراء أن الخطأ الشائع يكمن في اللجوء إلى الحرمان القاسي من الطعام، بينما تكمن المواجهة الحقيقية في الالتزام بروتين غذائي هادئ ومنتظم.