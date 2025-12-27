الدليل الشامل لمواجهة مقاومة الأنسولين.. تقرير: 4 أنواع من الغذاء تضبط مستويات السكر في الدم وتعيد النشاط

كشف تقرير طبي حديث أن مقاومة الأنسولين تتسلل إلى الجسم تدريجياً، حيث تظهر في صورة تعب مستمر، واشتهاء مفرط للسكريات، وتغيرات غير مبررة في الوزن. وأوضح الخبراء أن الخطأ الشائع يكمن في اللجوء إلى الحرمان القاسي من الطعام، بينما تكمن المواجهة الحقيقية في الالتزام بروتين غذائي هادئ ومنتظم.
ووفقاً لتقرير على موقع "تايمز أوف إنديا"، أكدت دراسة نُشرت في مجلة "Nutrients" أن الأنظمة الغنية بالألياف والدهون غير المشبعة هي الأكثر قدرة على تحسين حساسية الأنسولين. وفي هذا السياق، يقول أحد الخبراء العلاج: "ما تأكله في معظم الأيام أهم بكثير مما تمتنع عنه لمدة أسبوع".
أشار التقرير إلى أن الخضراوات غير النشوية كـ "البروكلي، القرنبيط، والكوسا" تعمل كدرع حماية؛ فهي تُبطئ الهضم وتمنع الارتفاعات المفاجئة للسكر. كما يلعب البروتين (البيض، السمك، والعدس) دور "صمام الأمان" الذي يحافظ على استقرار الطاقة ويمنع الجوع المفاجئ الذي يعقب الوجبات الفقيرة بالبروتين.
ليس المطلوب إلغاء الكربوهيدرات، بل استبدال "السريعة" منها (كالخبز الأبيض) بـ "بطيئة الهضم" مثل الشوفان والأرز البني. وبالمثل، تبرز الدهون الصحية كزيت الزيتون والأفوكادو كعنصر أساسي لتعزيز الشعور بالشبع والرضا، مما يقلل الرغبة في "التنقير" المستمر.
إن الهدف النهائي ليس التخلص من الطعام، بل بناء علاقة متوازنة معه تضمن استقرار الهرمونات والتمتع بصحة مستدامة.