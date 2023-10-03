9 قواعد ذهبية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي تكشف عنها "صحة جدة"

كشفت وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة لصحة جدة، عن 9 قواعد ذهبية تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، داعيةً للحرص عليها.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً بين النساء في العالم حسب منظمة الصحة العالمية، ويشكل 25%؛ حيث يتم تشخيص امرأة من كل 8 بسرطان الثدي.
وبيّنت وفق إنفوجرافيك لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أن من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة "معدل العمر عند الإصابة، والبلوغ في سن مبكرة، والزواج المتأخر، والتأخر في الحمل، وسن انقطاع الدورة الشهرية، والعامل الجيني ووجود تاريخ للمرض".
وعما يمكن فعله للتقليل من خطر الإصابة، أشارت "صحة جدة" إلى "اتباع حمية غذائية صحية، وتناول الغذاء الصحي الغني بمضادات الأكسدة، والأطعمة الغنية بالأوميغا 3، والحرص على الرضاعة الطبيعية، والإكثار من ممارسة الرياضة.
وأضافت: "قللي من السكر المضاف، وتجنّبي الزيوت المهدرجة، وابتعدي عن اللحوم المصنعة، والنشويات المكررة"، مشيرةً إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعتبر أهم خطوة وهو من أسهل أنواع السرطانات اكتشافًا.