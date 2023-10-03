9 قواعد ذهبية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي تكشف عنها "صحة جدة"

وبيّنت وفق إنفوجرافيك لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أن من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة "معدل العمر عند الإصابة، والبلوغ في سن مبكرة، والزواج المتأخر، والتأخر في الحمل، وسن انقطاع الدورة الشهرية، والعامل الجيني ووجود تاريخ للمرض".