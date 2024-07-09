بسبب تأثيرها خطير على الدماغ والوزن.. تعرف على الطرق الصحيحة لتناول "الوجبات الخفيفة"

لا يُعدُّ تناول الوجبات الخفيفة، أو الأكل خارج الأوقات التقليدية التي يخصصها كثيرون للأكل، أمرًا ضارًّا في كل الأحوال؛ إذ يمكن للوجبة الخفيفة أن تمنع الجوع، وتوفر العناصر الغذائية المهمة، كما يمكنها أن تمنع الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.. لكن في المقابل، يمكن أن يؤدي تناول الوجبات الخفيفة إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، والإفراط في تناول الصوديوم والسكريات المضافة والدهون المشبعة؛ ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.