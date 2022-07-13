مختص بالروماتيزم: جدل فوائد حقن علاج "الركبة" لم يُحسم نهائيًّا إلى الآن

ولفت "حسين" إلى أن هناك عدة أنواع للحقن في الركبة منها: حقن الكورتيزون، وحقن حمض الهيالورونيك، وحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية، وحقن إنفليكسيماب، وحقن البوتوكس، وهناك أنواع أخرى من الحقن التي تعطى في الركبة منها حقن الخلايا الجذعية، وحقن البلازما الغنية بـA2M، وحقن الأوزون داخل مفصل الركبة، وهناك عدة عوامل تساعد الطبيب على اختيار نوع الحقن الأنسب لحالة المريض؛ فيتم ذلك بعد تشخيص الحالة المرضية، ومقارنة الإيجابيات والسلبيات لأنواع الحقن على اختلافها، ومدى كفاءتها، وأثر استخدامها في تحسن الحالة، مع الرجوع إلى الدراسات والبحوث التي تدعم استخدام أي منها.