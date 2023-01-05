تفوّق على جميع سلالات "كورونا".. ماذا تعرف عن "XBB.1.5"؟!

وقال العلماء: إنه لا يوجد ما يشير إلى أنه أكثر خطورة أو ضررًا من متغيرات" أوميكرون" السابقة، وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستراقب عن كثب الدراسات المختبرية وبيانات المستشفيات ومعدلات الإصابة لمعرفة المزيد عن تأثير المتحور على المرضى.