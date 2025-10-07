أمل جديد.. دراسة : يمكن الشفاء من مقدمات السكري دون فقدان الوزن

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، فأن حوالي واحد من كل أربعة أشخاص منخرطين في برامج تحسين نمط الحياة يمكنهم استعادة مستوى السكر في الدم إلى مستواه الطبيعي دون فقدان أي وزن. يحمي هذا التحسن المستقر في الوزن من الإصابة بمرض السكري في المستقبل بنفس فعالية الشفاء الذي يتحقق من خلال فقدان الوزن. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتحسنون من مرحلة ما قبل السكري دون فقدان الوزن ينقلون الدهون من أعماق البطن إلى تحت الجلد، حتى لو ظل وزنهم الإجمالي ثابتًا.