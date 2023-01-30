بشرى لمحبي القهوة بالحليب: دراسة تكشف عن فائدة غير متوقَّعة

وتحدث الالتهابات في أجسامنا في المعتاد عندما تغزوها البكتيريا والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى، حينها يتفاعل جهاز المناعة عن طريق نشر خلايا الدم البيضاء والمستضدات، ويعرف هذا التفاعل بـ"الالتهاب"، لكن إذا بدأت الخلايا المناعية العمل بصورة مبالغ فيها يمكن أن يتوجه ذلك الالتهاب ضدنا مُسببًا العديد من الأمراض والمضاعفات الخطيرة، ومن هنا تكمن الحاجة لمواد مضادة للالتهابات، مثل البوليفينول.