"الخضيري" يحذّر من زبادي يحوي دهوناً متحوّلة تضرُّ القلب والشرايين.. و"الغذاء والدواء" تتفاعل

وأكّد أن ما يحدث في الزبادي اليوناني هو سحب جزءٍ من السوائل بغرض زيادة تركيز البروتين، فتتركز المكونات، ومنها الدهون كلها أيضاً، ليكون طعمه ومذاقه كثيفاً شبيهاً باللبنة أو بالقشطة، لذا لا يوجد فرقٌ كبيرٌ في البروتين بين الزبادي العادي والذي يسمونه اليوناني، لأن اليوناني تم العبث به لسحب السوائل ليتركز البروتين، والحل تناول العادي كامل الدسم كغذاءٍ أكثر صحة وأفضل، ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة وهذا هو الحل الصحي.