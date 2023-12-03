"الخضيري" يحذّر من زبادي يحوي دهوناً متحوّلة تضرُّ القلب والشرايين.. و"الغذاء والدواء" تتفاعل

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من الخداع المتبع في تسويق بعض منتجات الحليب تحت مسمى "الزبادي اليوناني"، خاصة أن المعلومات المكتوبة عليه لتمريره للمتسوّقين، بأنه زبادي مناسب للحمية والريجيم لاحتوائه على كميات قليلة من السكر.
وأضاف الخضيري، أن علبة الزبادي اليوناني تحتوي على 10 جرامات سكر في علبة الـ200 مل، كما تحتوي على دهون متحولة "trans fat"، تضر القلب والشرايين، وترفع الدهون الضارة LDL التي لها دور في الإضرار بالقلب والشرايين.
وتابع، حتى الكمية القليلة منها ضارّة جداً، ويتهاون مَن يزعم أنه يتناولها كخيار صحي، فالعلبة الواحدة يومياً تحتوي على جرام ونصف دهون متحوّلة، ومَن يتناوله يومياً سيكون قد استهلك في الشهر ما يقارب 59 جراماً من هذه الدهون المتحوّلة الضارّة.
ونبّه الخضيري، بتناول الزبادي العادي كامل الدسم دون أي تعديلات، والذي لا يفرق كثيراً عن قليل الدسم إلا بجرام ونصف من الدهون الطبيعية الصحية، وهذا لا يدعو إلى القلق.
وأكّد أن ما يحدث في الزبادي اليوناني هو سحب جزءٍ من السوائل بغرض زيادة تركيز البروتين، فتتركز المكونات، ومنها الدهون كلها أيضاً، ليكون طعمه ومذاقه كثيفاً شبيهاً باللبنة أو بالقشطة، لذا لا يوجد فرقٌ كبيرٌ في البروتين بين الزبادي العادي والذي يسمونه اليوناني، لأن اليوناني تم العبث به لسحب السوائل ليتركز البروتين، والحل تناول العادي كامل الدسم كغذاءٍ أكثر صحة وأفضل، ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة وهذا هو الحل الصحي.
ولفت إلى أن التغذية السليمة تكون بالعناصر الغذائية الكاملة والمتنوعة من الخضار والفاكهة والورقيات مع ضرورة الألبان والزبادي كامل الدسم والأجبان والحليب، ولا داعي للأطعمة ذات التصنيع والتعديل كالتي يُضاف إليها نكهات وألوان وسكريات أو دهون أكثر.
بدورها تفاعلت هيئة الغذاء والدواء لافتة إلى أن منتجات الحليب والألبان تحتوي على الدهون المتحولة وبشكل طبيعي ما يقارب (5 - 8% من إجمالي الدهون).
وأضافت الهيئة، أنه فيما يخص المكونات الأخرى التي تبدأ بحرف (E)، فهي عبارة عن مواد مضافة يسمح باستخدامها في المنتجات الغذائية، حسبما نصّت عليه التشريعات الوطنية.
وتلزم الهيئة بذكر محتوى المنتجات الغذائية من الدهون المتحوّلة على البطاقة في حال احتوائها على هذه المكوّنات.