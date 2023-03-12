إذا كان مصحوبًا بفقدان الوزن.. احذر هذا المؤشر الليلي على مرض خطير

يُعتبر التعرق الليلي عرَضًا شائعًا قد يشعر به معظم الناس؛ لا سيما في فصل الصيف أو عند الإصابة بالإنفلونزا مثلًا؛ لكن مراجعة الطبيب تصبح أمرًا لازمًا في حال عدم وجود سبب واضح لتكرار الحالة.