"أمراض مميتة".. احذر من عدم تناول ما يكفيك من هذه الأطعمة الـ6!

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي، الدكتور أندرو مينتي في بيان صحفي صدر يوم الخميس: "احتلت الأطعمة القليلة الدسم مركز الصدارة مع الجمهور وصناعة الأغذية وصناع السياسات، مع تركيز ملصقات التغذية على تقليل الدهون والدهون المشبعة. وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأولوية يجب أن تكون لزيادة الأطعمة الوقائية، مثل المكسرات التي غالبًا ما يتم تجنبها باعتبارها كثيفة الطاقة، والأسماك ومنتجات الألبان بدلاً من تقييد تناول منتجات الألبان، وخاصة الكاملة الدسم، بكميات قليلة جدًا".