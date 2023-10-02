6 مصادر طبيعية.. "صحة الشرقية": فيتامين "د" يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان

وأوضحت "صحة الشرقية" أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين "D - د"، ومنها التعرُّض لأشعة الشمس بين 5 إلى 30 دقيقة يومياً، وصفار البيض، والفطر، والأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار، والألبان المدعمة، والأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والتونة.