6 مصادر طبيعية.. "صحة الشرقية": فيتامين "د" يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن فيتامين "D - د" يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويزداد احتياجه عند النساء الحوامل والمرضعات.
وأوضحت "صحة الشرقية" أهم المصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين "D - د"، ومنها التعرُّض لأشعة الشمس بين 5 إلى 30 دقيقة يومياً، وصفار البيض، والفطر، والأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار، والألبان المدعمة، والأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والتونة.
وحذّرت من أن زيادة فيتامين "D - د" في الجسم تؤدي إلى ضعف العظام وتلف الكلى والقلب، في حين يتسبّب نقصه في الكساح عند الأطفال ولين العظام عند الكبار.