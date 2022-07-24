عش بصحة.. تعرّف على طرق الجلوس الصحي للحفاظ على العظام والمفاصل

أوضح حساب "عش بصحة"، أن الجلوس الصحي يحافظ على العظام والمفاصل، ويخفف الضغط على الأربطة التي تربط المفاصل بالعمود الفقري.
وكانت وزارة الصحة قد أفادت بأن الجلوس الصحي من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس؛ مما قد يسبب إجهادًا للجسم؛ حيث يحتاج الأشخاص الذين يجلسون فترات طويلة إلى التأكد من الحفاظ على وضعية صحية.. وتكمن أهمية الجلوس الصحي، في المحافظة على العظام والمفاصل سليمة؛ مما يسمح باستخدام العضلات على نحو صحيح، ودون الإحساس بالألم.
وأوضحت الوزارة على موقعها، أن الجلوس بطريقة صحية وسليمة يدعم الجسم بطرق مختلفة، منها الوقاية من الإجهاد الناتج عن استعمال العضلات على نحو خاطئ، والتخفيف من الضغط على الأربطة التي تربط المفاصل بالعمود الفقري؛ مما يجعل الجسم يبذل طاقة أقل، ومنع آلام الظهر، والعضلات.
وحددت الوزارة أبرز مضاعفات الجلوس الخاطئ والمتمثلة في أوجاع وآلام في الرقبة، والكتفين، والذراعين، والظهر، والفخذين، والساقين، وضعف مرونة الجسم، وتقليل جودة حركة المفاصل، وصعوبة في التنفس، والألم المستمر، وخدر في الأصابع، أو آلام في الرسغين، وإجهاد العين؛ مما يؤدي إلى: احمرار العين وجفافها، والألم، والصداع، والإحساس بالإجهاد المتكرر.
وحددت كيفية الجلوس الصحي في ضبط المقعد، أو الكرسي؛ بحيث تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب على نحو مستقيم ومُوازٍ للأرض؛ مما يمنع حدوث إصابات الإجهاد المتكررة. وضبط مستوى الجهاز؛ فعند استخدام الحاسوب أو الشاشة، يجب أن يكون مناسبًا لمستوى العين؛ بحيث لا يسبب انحناء الرقبة، وضبط الذراعين والمرفقين؛ بحيث يكونان على استقامة مع المقعد، مع إراحة الكتفين، ودعم الظهر؛ وذلك بالحفاظ عليه مستقيمًا، واستخدام وسادة داعمة للظهر ما أمكن ذلك، وضبط الركبتين، بالحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي، وضبط القدمين، بعدم وضع ساق فوق أخرى (تقاطع الساقين)، والحفاظ على موطئ القدمين على الأرض، وضبط الخصر والفخذين؛ بحيث يتوزع ثقل الجسم بتساو على الخصر، ويكون بوضع مستقيم غير مائل.
ونصحت بتجنب الجلوس على طرف الكرسي، مع انحناء العمود الفقري، والحرص على تغيير وضعية الجلوس بين حين وآخر، وعدم الجلوس لفترات طويلة على وضع واحد، وأخذ قسط من الراحة لمدة عشر دقائق على الأقل بعد كل ساعة من الجلوس، وشد الرقبة لفترات طويلة في أثناء النظر إلى الشاشة، أو شاشة الهاتف، وعدم الجلوس في وضع لا يدعم الظهر تمامًا، خصوصًا منطقة أسفل الظهر.