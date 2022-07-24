عش بصحة.. تعرّف على طرق الجلوس الصحي للحفاظ على العظام والمفاصل

وحددت كيفية الجلوس الصحي في ضبط المقعد، أو الكرسي؛ بحيث تستخدم لوحة مفاتيح جهاز الحاسوب على نحو مستقيم ومُوازٍ للأرض؛ مما يمنع حدوث إصابات الإجهاد المتكررة. وضبط مستوى الجهاز؛ فعند استخدام الحاسوب أو الشاشة، يجب أن يكون مناسبًا لمستوى العين؛ بحيث لا يسبب انحناء الرقبة، وضبط الذراعين والمرفقين؛ بحيث يكونان على استقامة مع المقعد، مع إراحة الكتفين، ودعم الظهر؛ وذلك بالحفاظ عليه مستقيمًا، واستخدام وسادة داعمة للظهر ما أمكن ذلك، وضبط الركبتين، بالحفاظ على مسافة صغيرة بين الجزء الخلفي من الركبتين والكرسي، وضبط القدمين، بعدم وضع ساق فوق أخرى (تقاطع الساقين)، والحفاظ على موطئ القدمين على الأرض، وضبط الخصر والفخذين؛ بحيث يتوزع ثقل الجسم بتساو على الخصر، ويكون بوضع مستقيم غير مائل.