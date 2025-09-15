يعاني منه 2.5 مليار شخص.. طبيب روسي: 5 أسباب لانتشار ضعف البصر حول العالم

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن الدكتور سينو غوزيف، أخصائي طب العيون، أن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى إجهاد العينين، مما يوقف عمل عضلات الرؤية بشكل طبيعي ويقلل حدة البصر. وأشار إلى أن ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة غير المناسبة يساهم أيضًا في تفاقم المشكلة. كما حذّر من تأثير أمراض الضغط والسكري على الأوعية الدموية في الشبكية، مما يضعف البصر مباشرة، مشيرًا إلى أن "التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل أو انقطاع الطمث قد تسبب تدهورًا مؤقتًا في الرؤية".