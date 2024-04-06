"متلازمة رؤية الكمبيوتر".. 5 خطوات ضرورية لحماية العين من الإجهاد الرقمي

يمكن أن يتسبّب وقت الجلوس أمام الشاشة في الإصابة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر، والمعروفة أيضًا باسم "إجهاد العين الرقمي"؛ حيث تتعرض العين لإجهاد كبير، سواء لدى الأطفال أو البالغين.
ووفق موقع "healthifyme": نصائح يمكن أن تساعدك في علاج أعراض هذه المتلازمة:
الخطوة الأولى في الحفاظ على صحة عينيك هي تحديد موعد فحص شامل للعين مع طبيب العيون. أثناء وجودك مع الطبيب اذكر مقدار الوقت الذي تقضيه أنت أو أي شخص يعاني من إجهاد العين أمام الكمبيوتر.
إذا كنت تقضي فترات طويلة من الوقت أمام الأجهزة الرقمية، خذ استراحة لمدة 20 ثانية لكل 20 دقيقة، وحاول تركيز عينيك على شيء يبعد 20 قدمًا عنك.
يأخذ معظم الناس استراحة لمدة 15 دقيقة يوميًّا، لكن أخذ فترات راحة أقصر من العمل على الأجهزة الرقمية يمكن أن يساعد عينيك على الراحة. ابذل جهدًا للوقوف والتمدد والتحرك أثناء فترات الراحة.
نظرًا لأن معظم الأشخاص يفضلون عرض شاشة الكمبيوتر من زاوية منخفضة، فإن جمعية البصريات الأمريكية "AOA" توصي بأن تكون شاشة الكمبيوتر لديك على الأقل من 15 إلى 20 درجة تحت مستوى العين إذا تم قياسها من وسط الشاشة، وحوالي 20 إلى 28 بوصة من العيون.
أبقِ شاشة الكمبيوتر بعيدًا عن مصابيح الفلورسنت واختر مصابيح الأرضية بدلًا من الإضاءة العلوية. ويمكن أيضًا استخدام الستائر لتقليل الإضاءة الخارجية.