"متلازمة رؤية الكمبيوتر".. 5 خطوات ضرورية لحماية العين من الإجهاد الرقمي

نظرًا لأن معظم الأشخاص يفضلون عرض شاشة الكمبيوتر من زاوية منخفضة، فإن جمعية البصريات الأمريكية "AOA" توصي بأن تكون شاشة الكمبيوتر لديك على الأقل من 15 إلى 20 درجة تحت مستوى العين إذا تم قياسها من وسط الشاشة، وحوالي 20 إلى 28 بوصة من العيون.