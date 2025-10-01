تؤثر على الملايين حول العالم.. دراسة : فصيلة دم معينة قد تزيد خطر إصابة صاحبها بالسكتة الدماغية قبل سن الستين

ووفقاً لتقرير نشر أمس الثلاثاء، على موقع "ساينس ألرت"، قام باحثون في جامعة ماريلاند، بتحليل بيانات من 48 دراسة جينية شملت ما يقرب من 17,000 مريض سكتة دماغية وحوالي 600,000 شخص من مجموعة الضبط، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين مقارنةً بفصائل الدم الأخرى. في المقابل، أظهر أصحاب فصيلة الدم O انخفاضًا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12%.