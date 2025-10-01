تؤثر على الملايين حول العالم.. دراسة : فصيلة دم معينة قد تزيد خطر إصابة صاحبها بالسكتة الدماغية قبل سن الستين

كشف تحليل أمريكي شامل للبيانات الجينية عن وجود صلة وثيقة بين فصيلة الدم A وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب، مما يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.
ووفقاً لتقرير نشر أمس الثلاثاء، على موقع "ساينس ألرت"، قام باحثون في جامعة ماريلاند، بتحليل بيانات من 48 دراسة جينية شملت ما يقرب من 17,000 مريض سكتة دماغية وحوالي 600,000 شخص من مجموعة الضبط، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 16% للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين مقارنةً بفصائل الدم الأخرى. في المقابل، أظهر أصحاب فصيلة الدم O انخفاضًا في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12%.
كما كشفت الدراسة أن أصحاب فصيلة الدم B لديهم احتمالية إصابة متزايدة بالسكتة الدماغية بنسبة 11% تقريبًا بغض النظر عن العمر.
رؤى الخبراء حول الآليات الكامنة
قال ستيفن كيتنر، كبير الباحثين وأخصائي الأعصاب الوعائية في جامعة ماريلاند: "ما زلنا لا نعرف لماذا تُشكل فصيلة الدم A خطرًا أعلى". وأضاف: "ولكن من المرجح أن يكون لذلك علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تُبطن الأوعية الدموية، بالإضافة إلى بروتينات أخرى في الدورة الدموية، والتي تلعب جميعها دورًا في تكوّن جلطات الدم".
أنواع المخاطر المرتبطة بالعمر
من الجدير بالذكر أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المصاحبة لفصيلة الدم A انخفضت بشكل ملحوظ في مجموعات السكتات الدماغية المتأخرة، مما يشير إلى اختلاف محفزات السكتات الدماغية في المراحل المبكرة من العمر مقارنةً بالمراحل المتقدمة. غالبًا ما ترتبط السكتات الدماغية لدى الشباب بعوامل تكوين الجلطات أكثر من تصلب الشرايين.
على الرغم من هذه النتائج، يؤكد الخبراء أن الخطر الإضافي لا يزال ضئيلًا نسبيًا، ولا يتطلب أي مراقبة أو فحص إضافي لأصحاب فصيلة الدم A .