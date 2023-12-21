قد تظهر أعراضه بعد أيام.. "الغذاء والدواء": هذا ما عليك فعله حال التسمم الغذائي
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن أعراض التسمم الغذائي قد تظهر بعد تناول الطعام بساعات أو أيام؛ مشيرة إلى أنه لتجنب حدوث الجفاف يجب تعويض النقص بالسوائل والأملاح.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعراض التسمم الغذائي قد تظهر بعد دقائق أو ساعات من تناول الطعام الملوث، وقد تتأخر فتظهر بعد أيام أو أسابيع.
وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عُرضة للتسمم الغذائي 4 فئات هم: "من لديهم أمراض مزمنة أو مشاكل صحية في الجهاز المناعي، والحوامل وكبار السن، والرضع".
وعن ما يجب عمله عند حدوث التسمم الغذائي، أكدت "الغذاء والدواء" أهمية "الراحة وتناول الوجبات الخفيفة إلى أن تهدأ المعدة والأمعاء من الأعراض"، و"تعويض النقص في السوائل والأملاح لتجنب حدوث الجفاف".
ونبهت الهيئة إلى ضرورة "مراجعة المستشفى في حال كانت الأعراض شديدة مثل: "ارتفاع درجة الحرارة، والتقيؤ المستمر، وخروج دم مع الإسهال".