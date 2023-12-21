قد تظهر أعراضه بعد أيام.. "الغذاء والدواء": هذا ما عليك فعله حال التسمم الغذائي

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعراض التسمم الغذائي قد تظهر بعد دقائق أو ساعات من تناول الطعام الملوث، وقد تتأخر فتظهر بعد أيام أو أسابيع.