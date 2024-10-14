تعرف على السبب الكامن وراء الشعور بالتعب المستمر.. دراسة حديثة

كشفت دراسة حديثة أن بعض المهام اليومية البسيطة، مثل التفكير في ما يجب أن نأكله أو نرتديه، يمكن أن تؤدي إلى تراكم مادة كيميائية في الدماغ تُعرف بالغلوتامات، ما يجعلنا نشعر بالإرهاق على مدار اليوم.
وبحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم"، فقد أفاد باحثو معهد باريس للدماغ أن الغلوتامات، وهي ناقل عصبي، تتراكم في القشرة الجبهية الجانبية، وهي المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المعقدة، مما يؤدي إلى "انسداد" الدماغ ويجعل من الصعب اتخاذ قرارات عقلانية بعد مرور يوم مليء بالمهام.
وتشير الدراسة التي نُشرت في صحيفة "ديلي ميل" إلى أن هذا الإرهاق يتزايد مع اتخاذ المزيد من القرارات، وقد يكون النوم هو الحل الوحيد لإعادة توازن مستويات الغلوتامات.
كما وجدت دراسات أخرى أن الناس يتخذون قرارات أكثر عقلانية في الصباح، بينما يميلون إلى اتخاذ قرارات اندفاعية في وقت لاحق من اليوم، مما يعزز تأثير الإرهاق المعرفي.