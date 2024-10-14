تعرف على السبب الكامن وراء الشعور بالتعب المستمر.. دراسة حديثة

كشفت دراسة حديثة أن بعض المهام اليومية البسيطة، مثل التفكير في ما يجب أن نأكله أو نرتديه، يمكن أن تؤدي إلى تراكم مادة كيميائية في الدماغ تُعرف بالغلوتامات، ما يجعلنا نشعر بالإرهاق على مدار اليوم.