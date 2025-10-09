أول عملية من نوعها على مستوى العالم .. نجاح زراعة كبد خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا، عاش نحو نصف عام بعد إجراء العملية، موضحةً أن كبده كان يعاني من ندوب ناتجة عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي "ب" وسرطان الكبد، مما جعله غير مؤهل لزراعة كبد بشري تقليدي.