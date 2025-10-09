أول عملية من نوعها على مستوى العالم .. نجاح زراعة كبد خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان

سجّل الأطباء إنجازًا طبيًا غير مسبوق بعد نجاحهم في زراعة كبد خنزير معدل وراثيًا داخل جسم إنسان، في أول عملية من نوعها على مستوى العالم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا، عاش نحو نصف عام بعد إجراء العملية، موضحةً أن كبده كان يعاني من ندوب ناتجة عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي "ب" وسرطان الكبد، مما جعله غير مؤهل لزراعة كبد بشري تقليدي.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُزرع فيها كبد خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان لأغراض علاجية فعلية، بعد أن اقتصرت التجارب السابقة على حالتي مرضى في وضع "موت دماغي" ضمن التجارب التحضيرية.
وبحسب ما نشرته مجلة "أمراض الكبد"، توصل الباحثون إلى أن أكباد الخنازير المعدلة وراثيًا يمكنها دعم الوظائف الأيضية والتركيبية الأساسية لدى البشر، في خطوة قد تمهّد الطريق لمستقبل جديد في مجال زراعة الأعضاء وإنقاذ المرضى الذين لا تتوافر لهم بدائل بشرية مناسبة.