"تهديد رباعي" يحدق بصحتك هذا الشتاء.. ونصائح لتعافٍ أسرع وتحدي الأزمة

على المستوى الوطني؛ فإن مستويات "كوفيد-19" في مياه الصرف الصحي، وهي مقياس رئيسي على تفشي الفيروس، مرتفعة للغاية، وأعلى مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي بكل منطقة، وفق ما أظهرته بيانات مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، كما ارتفعت الزيارات الأسبوعية لقسم الطوارئ بنسبة 12%، وقفزت معدلات الاستشفاء بنحو 17% في الأسبوع الأخير.