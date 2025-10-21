إسبانيا.. علماء يكتشفون نوعًا من الأحماض الأمينية يسبب أعراض الاكتئاب

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية أن تحليلات الدم التي أجريت للمتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما والبرولين في الدم، مشيرًا إلى أن هذه النتائج أظهرت تأثير حمض البرولين في الحالة المزاجية للأشخاص الذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات التي تتعلق بالاكتئاب.