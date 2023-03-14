أبناؤنا والعالم الافتراضي.. 4 تأثيرات سلبية لإدمان الأطفال منصات التواصل وهذه أبرز البدائل

حذّر مجلس شؤون الأسرة من الآثار السلبية لسيطرة العالم الافتراضي على الأطفال؛ ما يتسبّب في عزلتهم.
وأوضح المجلس المخاطر المترتبة على إدمان الأطفال للواقع الافتراضي، والتي تشمل السلوك العدواني والتحريض على العنف، وقلة التركيز ونقص الانتباه، والتوتر والتشنجات العصبية، وإصابة الطفل بالعزلة والاضطرابات النفسية.
ودعا المجلس في إنفوجراف معلوماتي بحسابه على تويتر، الوالدين، إلى تحقيق ما يسمّى الوالدية التفاعلية، وإيجاد بدائل للأطفال تتمثل في الخروج مع الأسرة وتخصيص أوقات محددة لاستخدام منصات التواصل، وتوفير الألعاب التي تنشّط المهارات الحسابية واللغوية، واكتشاف المواهب ودعمها، وتشجيع الطفل على ممارسة الهوايات الحركية وأنشطة التلوين والقصص الهادفة.