أبناؤنا والعالم الافتراضي.. 4 تأثيرات سلبية لإدمان الأطفال منصات التواصل وهذه أبرز البدائل

ودعا المجلس في إنفوجراف معلوماتي بحسابه على تويتر، الوالدين، إلى تحقيق ما يسمّى الوالدية التفاعلية، وإيجاد بدائل للأطفال تتمثل في الخروج مع الأسرة وتخصيص أوقات محددة لاستخدام منصات التواصل، وتوفير الألعاب التي تنشّط المهارات الحسابية واللغوية، واكتشاف المواهب ودعمها، وتشجيع الطفل على ممارسة الهوايات الحركية وأنشطة التلوين والقصص الهادفة.