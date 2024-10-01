من تحسين الهضم إلى تقوية المناعة.. خبيرة: 3 نباتات تضاف للشاي لتجعله أكثر فائدة

ووفقًا لها، يحتوي الشاي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تمنع الشيخوخة المبكرة، كما يحتوي على الكافيين المنشط؛ لذلك عند إضافة الورد البري ونبق البحر إليه يجعله غنيًّا بـ"فيتامين C"، كما أن نبق البحر يحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى "فيتامين A" وفقًا لحاجة الجسم.