بسبب المخاطر الشديدة.. تحذيرٌ من حيلة ضد قشرة الشعر انتشرت عبر "تيك توك"

وبحسب "بيتي": "يجب استخدام هذا التركيز فقط من قِبَل المتخصصين في بيئة سريرية لعلاج مشاكل الجلد الشديدة لأنها يمكن أن تسبب حروقًا كيميائية بسهولة إذا استخدمها غير الخبراء. وحتى إذا وَجدتَ واحدة بتركيز أقل؛ فتذكر أن فروة الرأس بها نهايات عصبية وأوعية دموية أكثر من أي مكان آخر في جسمك. ويجب أن تكون أكثر حرصًا عند وضع الأحماض، لأن التعرض المفرط لها قد يؤدي إلى جعلها حساسة بشكل مؤلم.