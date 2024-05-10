مضادات أكسدة وفوائد ونكهة.. إليك "5 عصائر صديقة لمرضى السكري"

يُعدُّ اختيار العصائر المناسبة لمرضى داء السكري أمرًا مهمًّا للسيطرة على مستويات السكر في الدم؛ لذا فإنه يمكن اختيار 5 عصائر صديقة، تناسب مرضى داء السكري.
بحسب موقع "WIO News"، يحتوي عصير الخضراوات المخفوقة على نسبة منخفضة من السكر، ونسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن؛ فالخضروات الورقية مثل السبانخ والكالي غنية بمضادات الأكسدة، ولها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم.
يتميز عصير الطماطم بأنه منخفض في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، في حين أنه غني بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية. ويمكن أن يساعد تناول عصير الطماطم في تحسين حساسية الإنسولين، وتقليل خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.
يُشتهر عصير الجزر بأنه غني بالبيتا كاروتين وفيتامين C والألياف، ويحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض؛ ما يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ولكن يجب الاعتدال في تناول عصير الجزر بسبب احتوائه على السكر الطبيعي.
يحتوي البطيخ المُر على مركبات تحاكي الإنسولين، ويمكن أن تساعد في تحسين تحمل الجلوكوز؛ لذا تم استخدامه تقليديًّا في الطب الهندي القديم لإدارة مرض السكري، ويمكن أن يكون له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم.
الخيار منخفض في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، بينما يضيف الليمون نكهة دون التأثير بشكل كبير على مستويات السكر في الدم؛ لذا فإن عصير الخيار والليمون يكون منعشًا ومرطبًا، إضافة على كونه غنيًّا بفيتامين C ومضادات الأكسدة.