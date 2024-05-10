مضادات أكسدة وفوائد ونكهة.. إليك "5 عصائر صديقة لمرضى السكري"

يحتوي البطيخ المُر على مركبات تحاكي الإنسولين، ويمكن أن تساعد في تحسين تحمل الجلوكوز؛ لذا تم استخدامه تقليديًّا في الطب الهندي القديم لإدارة مرض السكري، ويمكن أن يكون له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم.