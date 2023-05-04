بداية النهاية.. العلماء يصلون إلى مرحلة جديدة في علاج ألزهايمر

وقال الدكتور ريتشارد أوكلي، مدير الأبحاث في جمعية ألزهايمر: "بعد 20 عامًا من عدم وجود أدوية جديدة لمرض ألزهايمر؛ أصبح لدينا الآن عقاران جديدان محتملان في غضون اثني عشر شهرًا فقط.. قد تكون هذه بداية نهاية مرض ألزهايمر"؛ وفق "سكاي نيوز".