لماذا يحدث "ضغط الأذن في الطائرة"؟.. 6 طرق من "صحي القصيم" للتغلُّب عليه

كشف تجمع القصيم الصحي عن 6 طرق للتغلُّب على ضغط الأذن في الطائرة، مبرزًا سببَ حدوثه.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن ضغط الأذن هو انزعاج مؤقّت في الأذن أثناء رحلة الطيران، ويحدث بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي؛ ممّا يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة.
وللوقاية منه أشار "القصيم الصحي" إلى "التثاؤب المتكرر، والمضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط، وتجنب النوم أثناء الإقلاع والهبوط، وعدم السفر بالطائرة إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية أو احتقان الأنف".
وحثّ "القصيم الصحي" على "استخدام سدادات الأذن لتعمل على موازنة الضغط ببطء، واستخدام مزيلات الاحتقان قبل السفر بـ30 دقيقة على الأقل".