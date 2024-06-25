لماذا يحدث "ضغط الأذن في الطائرة"؟.. 6 طرق من "صحي القصيم" للتغلُّب عليه

وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن ضغط الأذن هو انزعاج مؤقّت في الأذن أثناء رحلة الطيران، ويحدث بسبب التغير السريع في الارتفاع الجوي؛ ممّا يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة.