"سعود الطبية" تقدم نصائح لحماية الأطفال من الأمراض في الشتاء

وأوضح استشاري الأمراض المعدية لدى الأطفال الدكتور عمر الزمر، أنه من أهم النصائح التي من الممكن أن توفر للأطفال الوقاية من أمراض الشتاء هي اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي، فمن المفضل الفصل بين الطفل المريض والأطفال المعافين خاصة عند النوم، فيستحسن تجنب أن ينام طفل مريض مع المعافين في نفس الغرفة؛ منعًا لنقل العدوى وتطاير فيروسات الشتاء في الهواء عند السعال أو العطس، إذ يتم إطلاق كمية كبيرة من الفيروسات والجراثيم القادرة على البقاء حية لعدة ساعات، مما يؤدى إلى انتقال العدوى إلى الأطفال الآخرين.