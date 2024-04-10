عِشِ الفرحةَ وحافظ على صحتك.. 7 نصائح لمواجهة تقلبات الطقس في أيام العيد

في حين أن التعرُّق يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، فإنه يمكن أن يؤدّي أيضًا إلى جفاف الجلد؛ ممّا يؤدّي إلى تفاقم مشاكل مثل الأكزيما؛ لذا يعدُّ الترطيب المناسب -داخليًّا من خلال تناول كمية كافية من الماء وخارجيًّا من خلال الترطيب- أمرًا ضروريًّا للحفاظ على صحة الجلد ومنع الجفاف.