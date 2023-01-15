مخاطر بالجملة على الصحة.. تحذير طبي لمن يكثرون من مضغ العلكة

عندما يقوم الناس بمضغ العلكة، فإنهم يفعلون ذلك من باب التسلية في الغالب، لكنهم قلما ينتبهون إلى أن هذه العادة قد تصبح مضرة في بعض الأحيان، فتؤدي للإصابة بالصداع ومشكلات في مفصل الفك، وفقاً لسكاي نيوز عربية.