مركب نباتي روسي واعد للتحكم بالسكر والكوليسترول دون آثار كبدية

ابتكر علماء من معهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، مركبًا مستخلصًا من مواد عضوية موجودة في النباتات والصنوبر والزيوت العطرية.
ويهدف المركب إلى مكافحة متلازمة التمثيل الغذائي والنوع الثاني من داء السكري المصاحب لها، بحسب ما أفادت به نشرة "العلم في سيبيريا".
وتُعرف متلازمة التمثيل الغذائي بأنها مجموعة من الاضطرابات الأيضية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وتشمل: السمنة، واضطراب استقلاب الكربوهيدرات والدهون، وارتفاع ضغط الدم.
ويتكون الدواء المبتكر من جزيء مستخرج بدمج مشتق حمض فينيل بروبانويك مع تربينويدات، ويستهدف تنشيط مستقبلات PPAR النووية المسؤولة عن تنظيم استقلاب الكربوهيدرات والدهون.
واستند العلماء في تطوير المركب إلى جزء فعّال سريريًا من حمض فينيل بروبانويك، أضيفت إليه مركبات طبيعية من لحاء البتولا، وراتنج الصنوبر، وتربينويدات أحادية (Monoterpene) من الزيوت العطرية النباتية.
وأظهرت التجارب على فئران معدلة وراثيًا أن المركبات ساهمت في خفض مستويات الغلوكوز والكوليسترول في الدم دون التأثير سلبًا على إنزيمات الكبد. كما يتميز الدواء بتأثير تراكمي، يجعله أكثر فعالية مقارنة بالأدوية قصيرة المفعول المستخدمة لعلاج السكري.
ويواصل العلماء حاليًا الدراسات الجزيئية والوراثية بالتعاون مع المركز الفيدرالي للبحوث "معهد علم الخلايا والوراثة" لتقييم فعالية المركب وإمكاناته العلاجية المستقبلية.