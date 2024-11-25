طبيب يكشف لماذا تكون جروح حواف الورق أكثر ألمًا من السكين!

لابد أن ذلك قد حدث لكل واحد منا في يوم ما. تمسك ورقة صغيرة في يدك وبدون أن تشعر تتسبب في جرح إصبعك، أو حتى لسانك بإحدى حوافها. ألم الجرح قد يكون شديداً للغاية ولا يهدأ غالباً إلا بعد مرور ساعات أو حتى أيام. ولكن لماذا هذا الجرح أكثر ألماً؟ وحتى أن البعض قد يجده أكثر ألماً من جرح السكين!