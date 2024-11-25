طبيب يكشف لماذا تكون جروح حواف الورق أكثر ألمًا من السكين!

لابد أن ذلك قد حدث لكل واحد منا في يوم ما. تمسك ورقة صغيرة في يدك وبدون أن تشعر تتسبب في جرح إصبعك، أو حتى لسانك بإحدى حوافها. ألم الجرح قد يكون شديداً للغاية ولا يهدأ غالباً إلا بعد مرور ساعات أو حتى أيام. ولكن لماذا هذا الجرح أكثر ألماً؟ وحتى أن البعض قد يجده أكثر ألماً من جرح السكين!
وحسب مجلة "بيلد" الألمانية، يوضح الطبيب الجراح مارك عبدالمالك سبب ذلك، ويقول: "إذا أصبت بجرح بسبب حواف الورق على فخذك، فلن يؤلمك بنفس القدر لأن الفخذ ليس كامل القشرة الحسية التي تنقل ألم الجسد للدماغ.. لكن أطراف الأصابع واللسان أكثر حساسية بشكل طبيعي للأشياء المؤلمة". وذلك لأن المسارات العصبية الموجودة في الأصابع واللسان حساسة بشكل أكبر من بقية أجزاء الجسم.
وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، فإن أصابعك يمكن أن تشعر حتى بأقل الآلام. كما يمكننا اللسان عبر الخلايا الحسية للتذوق من التمييز بين الطعم الحلو، أو الحامض، أو المالح، أو المر، لهذا كلا الجزأين من الجسم أكثر حساسية للألم.
بالإضافة إلى ذلك، ولأننا نستخدم هذه الأجزاء من الجسم بانتظام، فإن الجروح الصغيرة تحدث بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تهيج الألياف العصبية شديدة الحساسية مرة أخرى.
لكن ما الذي قد يساعد وبشكل أكثر فعالية في تهدئة ألم الجروح الناجمة عن الورق؟ ينصح الطبيب الجراح مارك عبدالمالك، بسكب الماء البارد على مكان الجرح، ثم تجفيفه بلطف، ثم وضع ضمادة أو مرهم، وبعد قليل سيهدأ الألم.